Bankada dehşet: Güvenlik görevlisine....

İstanbul Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Albay Yunus Dirik Caddesi'ndeki banka şubesinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen elindeki taşla banka önüne gelen B.Ö. (36), güvenlik görevlisi İ.A.'ya saldırdı. İ.A. aldığı darbe ile yere yığıldı.Saldırgan ,güvenlik görevlisi ve banka çalışanları tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulundu.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelin yapılan sorgusunda amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki gün önce annesinin aynı banka şubesine geldiğini güvenlik görevlisinden yardım istemesine rağmen, bir yardım alamadığını söyledi. Aynı güvenlik görevlisinin kendisinin motosikletle banka önünden geçerken küfür ettiğini söyleyen şüpheli olay günü hesap sormak için banka önüne geldiğini söylediği kaydedildi.

