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Giriş Tarihi: 11.2.2022 15:41

Bankada dehşet: Güvenlik görevlisine....

DHA
Bankada dehşet: Güvenlik görevlisine....

İstanbul'daki bir bankada dehşet dolu anlar yaşandı... B.Ö.'nün taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Albay Yunus Dirik Caddesi'ndeki banka şubesinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen elindeki taşla banka önüne gelen B.Ö. (36), güvenlik görevlisi İ.A.'ya saldırdı. İ.A. aldığı darbe ile yere yığıldı.Saldırgan ,güvenlik görevlisi ve banka çalışanları tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulundu.
Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelin yapılan sorgusunda amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki gün önce annesinin aynı banka şubesine geldiğini güvenlik görevlisinden yardım istemesine rağmen, bir yardım alamadığını söyledi. Aynı güvenlik görevlisinin kendisinin motosikletle banka önünden geçerken küfür ettiğini söyleyen şüpheli olay günü hesap sormak için banka önüne geldiğini söylediği kaydedildi.

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Bankada dehşet: Güvenlik görevlisine....
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