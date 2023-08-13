Bankada hesap açamayınca okuma yazma öğrendi... “Artık her yerde itibar görüyorum”

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Dal (38), bir bankaya giderek hesap açmak istedi. Okuma yazması olmadığı için adını ve soyadını evraklara yazamayan Dal'a hesap açtırılmadı. Yaşadığı sorun nedeniyle üzüntü duyan Fatma Dal, komşularının meslek kursu için gittiği belediyeye ait gençlik merkezinde okuma-yazma kursu da verildiğini duyunca Mimar Sinan Gençlik Merkezi'ne giderek kayıt yaptırdı.

İlk olarak Temel Eğitim Okuma-Yazma kursuna katılan Fatma Dal, kısa sürede okuma ve yazmayı öğrendi. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Fatma Dal, "Bankada hesap açmam gerekiyordu ama orada önüme konulan kağıtlara 'okudum-anladım' şeklinde bir yazı yazıp imzalamamı istediler. Okuma yazma bilmediğimi söyleyince de hesap açamayacaklarını söyleyerek beni eve gönderdiler. Bu durum çok zoruma gitti. Komşularımdan gençlik merkezinde isteyenlere okuma yazma da öğretildiğini duyunca hemen gelip kayıt oldum. Ev işlerinden arta kalan zamanlarda çok ders çalışıp kısa sürede ihtiyaçlarımı çözebilecek kadar okuma ve yazma öğrendim. Artık gördüğüm tüm yazıları okuyabildiğim gibi hikaye kitapları da okuyorum. Bu durum benim toplumdaki itibarımı da arttırdı. Kendime güven duymaya başladım" dedi.

Aynı kursa katılan ve aile tarafından okula gönderilmeyen 28 yaşındaki Sibel Canpolat da okuma yazma bilmediği için çok zorluk çektiğini belirterek, "Eşim kursa katılmamı istemiyordu ama zorla da olsa gelip başladım. Bir gün köye giderken, yoldaki tabelayı okuyup yanlış yöne gitmemesini sağlayınca o da benim kursa devam etmemi istedi. Artık güzel bir şekilde gördüğüm tüm yazıları okuyup anlayabiliyorum" diye konuştu.