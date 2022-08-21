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Giriş Tarihi: 21.8.2022 11:17 Son Güncelleme: 21.8.2022 11:21

Bankadaki telaşlı tavrı emekli öğretmeni kurtardı

İstanbul Beşiktaş’ta 81 yaşındaki emekli öğretmen A.H.A. telefon dolandırıcıların kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Bankadan 20 bin dolar, çekmek üzere olan emekli öğretmen Dolandırıcılık Büro Amirliği polislerinin müdahalesiyle paralarını kurtardı. Eve parayı almak için gelen şüpheli Hacı A.E. ise suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bankadaki telaşlı tavrı emekli öğretmeni kurtardı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir bankadan yaşlı bir adamın para çekmek istediği ancak çok telaşlı hareketlerinin olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen bahse konu bankaya gitti. 81 yaşındaki emekli öğretmen A.H.A. ile konuştular. A.H.A. kendisini 'polislerin aradığını ve operasyon yapılacağını hesabındaki paranın güvenliği için onlara vermem gerektiğini söylediler. Bende o yüzden para çekmeye geldim' dedi. Hesabımdaki 20 bin doları çekip dolandırıcılara vermek üzere olan emekli öğretmen son anda dolandırılmaktan kurtarıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Dolandırıcılık Masası ekipleri yaşlı adama oyunu devam ettirmesini istedi. Parayı alacak olan şüpheli yaşlı adama verdiği adrese geldiğinde ise polisler onu gözaltına aldı. Tekstil işi yaptığı öne sürülen ve 10 adet kaydı olan Hacı A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bankadaki telaşlı tavrı emekli öğretmeni kurtardı
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