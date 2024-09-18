Bankadan aradık deyip dolandırdılar! Banka dolandırıcısı yakalandı

Kağıthane'de 10 Eylül 2024 tarihinde emekli bir vatandaş, telefon dolandırıcılığı kurbanı oldu. 63 yaşındaki mağdur M.Ç., kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle 40 bin TL parasını dolandırıcılara kaptırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, dolandırıcılığa karışan banka hesaplarını kullanan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, banka ATM'lerinden parayı çeken kişinin Hasan D. (32) olduğu belirlendi. Hasan D., 16 Eylül'de Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir cep telefonu, 169 bin 500 TL, bin USD, 350 Euro ve başka kişiler adına düzenlenmiş 15 banka kartı ele geçirildi.

Şüphelinin üzerinden çıkanlara el konuldu. Daha önce 14 ayrı suç kaydı bulunan Hasan D., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 17 Eylül'de adliyeye sevk edildi.