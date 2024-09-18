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Giriş Tarihi: 18.9.2024 12:01 Son Güncelleme: 18.9.2024 13:03

Bankadan aradık deyip dolandırdılar! Banka dolandırıcısı yakalandı

İstanbul Kağıthane’de emekli bir vatandaşı dolandırarak 40 bin TL'sini alan şüpheli, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının üzerinden yüklü miktarda nakit para ve sahte banka kartları çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bankadan aradık deyip dolandırdılar! Banka dolandırıcısı yakalandı

Kağıthane'de 10 Eylül 2024 tarihinde emekli bir vatandaş, telefon dolandırıcılığı kurbanı oldu. 63 yaşındaki mağdur M.Ç., kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle 40 bin TL parasını dolandırıcılara kaptırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, dolandırıcılığa karışan banka hesaplarını kullanan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, banka ATM'lerinden parayı çeken kişinin Hasan D. (32) olduğu belirlendi. Hasan D., 16 Eylül'de Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir cep telefonu, 169 bin 500 TL, bin USD, 350 Euro ve başka kişiler adına düzenlenmiş 15 banka kartı ele geçirildi.

Şüphelinin üzerinden çıkanlara el konuldu. Daha önce 14 ayrı suç kaydı bulunan Hasan D., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 17 Eylül'de adliyeye sevk edildi.

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Bankadan aradık deyip dolandırdılar! Banka dolandırıcısı yakalandı
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