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Giriş Tarihi: 28.7.2023

‘Bankadan arıyoruz’ deyip 49 bin lira dolandırdılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Bankadan arıyoruz’ deyip 49 bin lira dolandırdılar
İstanbul Esenyurt'ta 25 Temmuz'da polise başvuran F.B., bankadan aradığını söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikâyetçi oldu. Şüphelilerin, hesabında sorun olduğunu ve talimatları yerine getirmesini istediklerini belirten F.B., bu doğrultuda hesabındaki 49 bin lirayı başka bir hesaba havale ettiğini, telefonu kapatınca dolandırıldığını anladığını söyledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinde, şüphelilerin havale ettirip parayı çektikleri bankanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kimliklerinin belirlenmesinin ardından yapılan operasyonla yakalanan Naci Ç. (35), Cumali K. (26), Yusuf T. (21), Caner A. (21), Habip Ç. (19) ve Doğukan T.'nin (23) çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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‘Bankadan arıyoruz’ deyip 49 bin lira dolandırdılar
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