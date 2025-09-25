Bankadan arıyoruz deyip 6 milyon vurgun yaptılar! Polis şüphelileri tek tek yakaladı

Beşiktaş'ta 10 Eylül 2025'te polise başvuran mağdur D.K., telefonla arayan ve banka görevlisi olduğunu söyleyen şüphelilerin "Hesaplarınız şüpheli işlemlere karışmış" diyerek kendisini kandırdığını belirtti. D.K. kendisine iletilen IBAN numaralarına paraları gönderdiğini belirterek, toplam 6 milyon 25 bin lira parasının çalındığını söyledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları çalışmada şüpheliler O.A.K.(19), F.A.(32), S.Ö.(32) ve B.G.(34)'ü gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda olayı organize ettiği iddia edilen S.K.(21) de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.K.'nin daha önceden poliste 2 suç kaydı olduğu belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan S.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.