Haberler Yaşam Haberleri Bankadan çıkanları takip edip soydular! Tek hamleyle camı kırıp paraları aldılar: Hırsızlar tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.1.2025 14:19 Son Güncelleme: 18.1.2025 14:28

Bankadan çıkanları takip edip soydular! Tek hamleyle camı kırıp paraları aldılar: Hırsızlar tutuklandı

İstanbul Ataşehir, Üsküdar ve Maltepe'de bankadan para çeken vatandaşları takip ederek otomobil camlarını kırarak çanta ve paraları çalan hırsızlar yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin bazı gasp ve hırsızlık yaptıkları olaylar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bankadan çıkanları takip edip soydular! Tek hamleyle camı kırıp paraları aldılar: Hırsızlar tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından özellikle Anadolu yakasında meydan gelen banka takipli hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde, şüphelilerin, bankadan parasını çekip otomobillerine koyan kişileri takip edip araçlarının camını kırdığı ve parayı çalıp kaçtığı anlar yer alıyor.

Başka bir olayda ise para çeken kişiyi takip eden şüphelilerin, otoyolda yavaşladığı sırada motosikletle yanına gelip yan camı kırıp para dolu çantayı çaldığı görülüyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye, Pendik ve Esenyurt ilçelerinde bulunan toplam 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Erkan O.(39), Taşkın Ç. (35) ve İbrahim B. (47) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olaya katılan Erdal G.'in (50) ise daha önceden başka suçtan yakalanarak cezaevine konulduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler hakkında 'banka takipli otodan hırsızlık', 'gasp ve hırsızlık' suçlarından işlem yapıldı. Daha önceden de onlarca suç kaydı olduğu öğrenilen 3 şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

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Bankadan çıkanları takip edip soydular! Tek hamleyle camı kırıp paraları aldılar: Hırsızlar tutuklandı
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