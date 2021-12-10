Bankadan takip ettiler, 4 milyon lira çaldılar

Esenyurt'ta bankadan 296 bin dolar ile bin Euro para çeken iş adamı, para dolu çantayı aracının bagajına koyarak hareket etti. Bir süre sonra otomobilini park eden mağdur aracın yanından ayrıldı. Bu sırada aracın yanına yaklaşan bir kişi bagajı açarak para dolu çantayı alarak kaçtı.

Esenyurt'ta milyonluk hırsızlık | Video

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı. Şüphelilerin mağdur kişiyi bankadan para çekmesinden itibaren takip ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otomobilden para çaldıkları anların ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştiren iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Kocaeli ve Avcılar'da yapılan operasyonda Hüseyin K.(36) ile Sedat P.(38) gözaltına alındı. Şüphelilerden Sedat P.'nin daha önceden 36 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Polis şüphelilerin evinde yaptığı aramada bin 200 dolar para ele geçirdi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.