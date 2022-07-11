Dört gün süren Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü yani yarın itibarıyla sona eriyor. Resmi tatil kapsamında olan bayram süresince bankalar hizmet vermiyor. Bu nedenle bankaların bayram sonrası açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılmıştı. Bu noktada banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar, bankaların 13-14 Temmuz'da açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı, 9 Temmuz'da başladı ve 12 Temmuz'da sona erecek. Bayramda bankaların kapalı olması nedeniyle işlemler bayram sonrası yapılacak. Ancak bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bankaların durumu merak edildi. İşte bankaların açılış tarihi ile ilgili bilgiler;
BAYRAM SONRASI 13-14 TEMMUZ BANKALAR AÇIK OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarıldığını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı'nın takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.
Buna göre 8 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı tatili, 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri nin de idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıktı. Bu kapsamda bankalar, 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.