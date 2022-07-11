Dört gün süren Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü yani yarın itibarıyla sona eriyor. Resmi tatil kapsamında olan bayram süresince bankalar hizmet vermiyor. Bu nedenle bankaların bayram sonrası açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılmıştı. Bu noktada banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar, bankaların 13-14 Temmuz'da açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...