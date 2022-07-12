Haberler Yaşam Haberleri Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? 13-14 Temmuz 2022 bayramda bankalar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 12.7.2022 00:01 Son Güncelleme: 12.7.2022 00:01

Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? 13-14 Temmuz 2022 bayramda bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nın son gününe girilirken, 'bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak' soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, bankalar bayram tatili boyunca hizmet vermiyor. Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilmesi nedeniyle 13-14 Temmuz'da bankaların hizmet verip vermeyeceği gündemdeki konular arasında yer alıyor. Peki, Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? 13-14 Temmuz 2022 bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? 13-14 Temmuz 2022 bayramda bankalar çalışıyor mu?

Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak soruları vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bilindiği üzere bankalar kurban bayramı tatili süresince hizmet vermiyor. EFT, havale, para çekme, hesap açma ve benzeri işlemler için banka şubelerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, 'bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak' sorularına yanıt arıyor.

BANKALAR YARIN AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankaların bayramın son günü ve 13-14 Temmuz'da çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bankaların Kurban Bayramı tatilinde çalışma durumu!

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı, 9 Temmuz'da başladı ve 12 Temmuz'da sona erecek. Bayramda bankaların kapalı olması nedeniyle işlemler bayram sonrası yapılacak. Ancak bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bankaların durumu merak edildi. İşte bankaların açılış tarihi ile ilgili bilgiler;

BAYRAM SONRASI 13-14 TEMMUZ BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bayramda bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı tatili 8 Temmuz günü öğleden sonra başladı. 9 Temmuz ise bayramın birinci günü oldu. Yılın ikinci dini bayramı dört gün boyunca devam edecek. Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyorlar. Bankalar 13-14 Temmuz tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek.

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Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? 13-14 Temmuz 2022 bayramda bankalar çalışıyor mu?
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