Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak soruları vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bilindiği üzere bankalar kurban bayramı tatili süresince hizmet vermiyor. EFT, havale, para çekme, hesap açma ve benzeri işlemler için banka şubelerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, 'bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak' sorularına yanıt arıyor.



BANKALAR YARIN AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?



Bankaların bayramın son günü ve 13-14 Temmuz'da çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bankaların Kurban Bayramı tatilinde çalışma durumu!