Bankaları 100 milyon lira dolandırdılar

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, banka sistemlerinde usulsüz işlemler yaparak bankaları yaklaşık 100 milyon lira dolandıran 31 kişilik organize bir çeteyi çökertti. 9 ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. 23 çete üyesi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 POS cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira, 49 adet tarihi eser sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çete üyelerinin ayrıca tarihi geçmiş bazı gıdaların paketlerine ileri tarihli etiketler ve barkodlar basarak söz konusu ürünleri sattıkları ve piyasaya sürdükleri tespit edildi.