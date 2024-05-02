Bankanın çeklerini kargodan çalıp holdingleri dolandırdılar

Kendilerine ait fabrikalardaki değerli eşyaları kaçırıp işyerlerini ateşe vererek 73 milyon liralık vurgun yapan şebekenin çalıntı çeklerle de vurgun yaptığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz aylarda duyurduğu 'Mahzen 14' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin itirafları ve bir bankanın şikâyeti üzerine başlatılan 'Çalıntı Çek Soruşturması'nda teknik ve fiziki takip sonucu 106 yeni isme ulaşıldı. Şüphelilerin; kargodan çalıp sahte kaşe ve imza attıkları çekleri, şirketlerden tahsil etmeye çalıştıkları, tahsil edemedikleri çekleri ise şebekeyle birlikte çalışan avukatlar aracılığıyla icra yoluyla almaya çalıştıkları belirlendi.Olayının mağdurları arasında şikâyetçi banka, büyük holdinglerin yanı sıra, tekstil, gıda, lojistik ve eczacılık olmak üzere 48 şirket bulunduğu öğrenildi. İtirafçılar arasında şebeke lideri Fatih Takmaz'ın sevgilisi N.K. dikkat çekti. N.K; Takmaz'ın, çeklerin üzerindeki imza ve kaşeyi değiştirip Rabia G. ve Kaan A. adlı avukatlar aracılığıyla icra takibi başlattığını söyledi.İtirafçı N.K., "2021'de Fatih Takmaz bana bir firma kurmamı, kuracağım şirket üzerinden mal alıp satacağımızı, çok para kazanacağımızı söyledi. Ben de kabul ettim. Fatih firmama 10 adet çek getirdi. Çekleri çeşitli faktöringlerde kırdırdık" dedi.