Bankta yanıma oturma cinayeti

İstanbul Karaköy'de bayramın ilk günü akşam saatlerinde kız arkadaşıyla gezintiye çıkan Muhammed Kaya (21) sahilde bir banka oturmak istedi. İddiaya göre bankta oturan Emrullah K.'nın (23) "Yanıma oturma" demesi üzerine Kaya tepki gösterdi. Çıkan tartışmada bıçak çeken Emrullah K., Kaya'yı sevgilisinin gözünün önünde kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kaya kanlar içinde yere yığılırken saldırgan bıçağını denize atıp kaçmaya başladı. Kaya'nın arkadaşları, sevgilisinin çığlıklarını duyarak kaçan saldırganın peşine düştü. Yaklaşık 200 metre sonra yakalanan saldırgan darp edildi. Vatandaşların araya girmesiyle bir anlık boşluktan faydalanan saldırgan, tekrardan kaçtı. Ağır yaralı genç ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı. Polis tarafından kaldığı evde yakalanan ve ifadesinde Kaya'nın kendisine küfrettiğini ileri süren Emrullah K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.