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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Bantlı dehşette şoke eden gelişme

İSTANBUL Ataşehir'de evinde çıkan yangında elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış yaralı halde bulunan Alev Ş.'nin (31) yangını kendisinin çıkardığı tespit edildi. Alev Ş.'nin suçladığı eski erkek arkadaşı Emre Y. hakkında takipsizlik kararı verildi. Kadın hakkında ise 'Yangın çıkarma' ve 'Suç uydurma' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Alev Ş.'nin evindeki yangının itfaiye gelmeden 5 dakika önce çıktığı, şüpheli Emre Y.'nin ise olaydan 3 saat önce binadan ayrıldığı belirtildi. DHA

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Bantlı dehşette şoke eden gelişme
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