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Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:06

Banyoda elektrik akımına kapılan Abik Enver öldü

DHA
Banyoda elektrik akımına kapılan Abik Enver öldü

Gaziantep'te yürekleri yakan bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Abik Enver Arı, banyoda elektrik akımına kapıldı. Talihsiz yavru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

Olay, geçen hafta cumartesi sabah saatlerinde Sarıbaşak Mahallesi'nde meydana geldi. Abik Enver Arı, duş almak için banyoya girdi. Ali-Gülcan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Abik Enver banyodaki şofbeni açtıktan sonra elektrik akımına kapıldı. Annesinin çığlıklarını duyarak yardımına koştuğu Arı, çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abik Enver Arı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Abik Enver Arı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Banyoda elektrik akımına kapılan Abik Enver öldü
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