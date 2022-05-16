Banyoda şüpheli ölüm

Hüseyin K.'nin ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde bulunan 1'i kadın 2 kişi polise verdikleri bilgide Hüseyin K.'nin gece alkol ile birlikte uyuşturucu içtiğini iddia ettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.