Banyodaki görüntü karşısında şaşkına döndü! Gizemli "çubukların" nedeni..

Başkalarının tavsiyesini almak için interneti kullandıktan sonra ince dalların ardındaki açıklama kadının gönderisine yanıt veren biri tarafından ortaya çıktı.

Uzmanlar, "Termitlere benziyor, bir an önce çatınızı kontrol ettirin" uyarısında bulundular.

Diğer birçok kullanıcı da yoruma katıldı ve bunların termit izlerine benzediğini, bunun da daha geniş bir soruna işaret ettiğini söylediler.

Görünüşe göre bunlar, termitlerin 'tünel benzeri yapılar' olarak kullandığı çamur tüpleri. Çamur, kir, ahşap madde gibi şeylerden meydana gelebilrler ve evinizin içinde veya dışında fark oluşabilirler.

Evde ahşapla beslenen bu böceklerin varlığını gösteren başka işaretler de bulunmaktadır.

Planet Natural Research Center'a göre, uçan termitleri tespit etmek, evinizde termitler olup olmadığını öğrenmenin kesin bir yoludur, çünkü bunlar yuvayı terk etmiş ve aynı zamanda dökülüp geride bırakılabilen kanatlar da büyümüştür.

Dikkat etmeniz gereken diğer şeyler, evinizin yan tarafındaki çamur izleri, kabarmış veya oyuk ahşap, nemli alanlar veya duvarlardaki veya daha yumuşak döşeme tahtalarındaki nem lekeleridir.

Ayrıca termitler kafalarını vurup ahşabı kemirirken, duvarlarınızın içindeki vurma veya çiğneme seslerine de dikkat etmelisiniz. Termit delikleri ve köpüren boya da termit göstergesidir.

TERMİTLERDEN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?

Burada önemli olan herhangi bir haşere spreyi kullanmamaktır çünkü sadece lisanslı sadece uzmanlar etkili ilaçları kullanabilmektedir. Böyle bir durum fark edildiğinde öncelikle bir uzmana başvurulmalı ve evin tam incelemesinin yapılması gerekmektedir. Uzmanın size tüm süreci anlattığından ve hasarı açıkladığından emin olun. Sonrasında ise her yıl düzenli olarak kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin.