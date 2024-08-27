Banyoyu temizlediği kireç çözücü öldürdü

Antalya kent merkezinde önceki gün evinde kireç çözücüyle temizlik yapan Kavak, kireç çözücü ile çamaşır suyunu karıştırarak banyo temizliği yaptığı sırada bir anda fenalaştı. İstifra etmeye başlayan genç kadın durulu yakınları ve tanıdıklarına bildirdi. Tanıdıkları hemen yardıma koştu. Ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılan Bahar Kavak'a doktorlar müdahale etti. Tedavisine devam edilen Kavak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Bahar Kavak, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Antalya'da toprağa verildi.