Bar çıkışı ‘Uzi’li çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Şişli'de önceki akşam Eren Çelik (33) ve Cemil B'nin de arasında bulunduğu bir grup bara gitti. İlerleyen saatlerde grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Cemil B. ve Eren Çelik 3 kişi tarafından darp edildi. Olayın ardından Eren Çelik ile bardan çıkan Cemil B., kardeşlerinin yanına giderek olayı anlattı. Cemil B.'nin kardeşleri de karşı tarafı arayarak Eyüpsultan'da randevulaştı.Cemil B. ve 2 kardeşi ile Eren Çelik randevu yerine gittikleri sırada, kendilerine ateş açıldı. İki grup arasında çıkan çatışmada Eren Çelik yaşamını yitirdi, karşı gruptan da 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Ertuğrul A.. Cengiz B. ve Cemil B.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde bir tabanca, susturucu takılı Uzi marka otomatik silah ve pompalı tüfek bulundu. -