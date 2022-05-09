Bar cinayeti şüphelileri yakalandı

Şişli Esentepe Mahallesi'nde bir eğlence mekanı sahibi olan Giyasettin Gümüş 25 Mart günü öldürüldü. İddiaya göre 5 kişilik alkollü bir grup mekana geldi. Saat 04.00 sıralarında gelen grupkiler kendi aralarında tartışmaya başladı. Gıyasettin Gümüş, barın özel güvenliği Mehmet A. ve Sefa Ş., grup arasında başlayan kavgayı ayırmak için müdahale etti. Gıyasettin Gümüş ve yanındaki 2 kişi kavgayı ayırmak isterken bir anda kendilerini kavganın içinde buldu. Kavga eğlence mekanı dışına taştı. Dışarıda devam eden kavga sırasında Doğukan K.K. (24) silahını çıkartarak, peş peşe ateş etti. Açılan ateşte Gıyasettin Gümüş, Mehmet A. ve Sefa Ş. yaralandı. Doğukan K.K. ve yanındaki 4 kişi de kaçtı. Gıyasetttin Gümüş aldığı kurşun darbeleriyle hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde 7 adet 9 mm kovan bulundu.

Şişli'de bar önündeki cinayet kamerada | Video

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak olaya karışanların kimliklerini ve kaldıkları adresleri belirledi. Düzenlenen operasyonda, 9 suç kaydı olan Doğukan K.K., 4 suç kaydı olan Mert P., (20) 7 suç kaydı olan Dorukan K., (28)12 suç kaydı olan İlker B. (21) ve Tuygun T. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.