Bar cinayetinde ağabey kardeş tutuklandı

Adana'da eğlenmek için gece kulübüne giden ancak yanında kız arkadaşı olmadığı için mekana alınmayan Mehmet Yıldız, "Seni içeri aldıracağız" diyen arkadaşı M.E.'yle verdiği sözü tutmadığı için tartıştı. Kavgada, 16 yaşındaki M.E., tarafından bıçaklanan Mehmet Yıldız, yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı M.E., ve ağabeyi Mustafa E., tutuklandı.

OSMANİYE'DEN GELDİLER

Olay, 12 Mayıs saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye'den Adana'ya gelen Mehmet Yıldız (21), M.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. İddiaya göre, M.E. ile ağabeyi Mustafa E. (21) ve 2 kız arkadaşıyla gece kulübüne girdi. Mehmet Yıldız ise yanında kız arkadaşı bulunmadığı gerekçe gösterilerek bara alınmadı. Bunun üzerine M.E., "Seni de içeri aldıracağız ama biraz para vermen gerekiyor" diyerek Mehmet Yıldız'ın 130 lirasını aldı.

SAATLERCE DIŞARIDA BEKLEDİ

Arkadaşlarından bir daha haber alamayan Yıldız, saatlerce dışarıda bekledi. Eğlendikten sonra gece kulübünden çıkan M.E. ile ağabeyi Mustafa E., sokakta yürümeye başladı. Bu sırada yanlarına gelen Mehmet Yıldız, "Beni neden burada bıraktınız?" deyince arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, M.E. cebindeki bıçağı çıkarıp Yıldız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bıçağı çalıların arasına atan M.E. ile ağabeyi Mustafa E. kaçmaya başladı.

KATİL ZANLISI VE AĞABEY TUTUKLANDI

Yıldız, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakalanan M.E., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, ağabeyi Mustafa E. ise Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. M.E.'nin ifadesinde, Yıldız'ı kendilerine küfrettiği ve darp ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile ağabeyi Mustafa E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.