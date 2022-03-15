Bar kavgası sonrası cinayette bir tutuklama

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde gittiği barda çalışan kadınları rahatsız ettiği öne sürülen Abdullah Taşkıran'ın (26) bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 22 yaşındaki Ferhat Gümüş (22) tutuklandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Taşkıran'ın gittiği barda kadın çalışanları rahatsız ettiği iddiasıyla iş yeri sahibi ve diğer görevlilerle tartıştığı ve dışarı çıkarıldığını belirledi. Taşkıran'ın yeniden içeri girdiği, tartıştığı kişilerce dışarı çıkarılıp bu kez dövülerek bıçaklandığı saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi ifadelerinin ardından, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taşkıran'ı bıçaklayanın Ferhat Gümüş olduğu tespit edildi. Gümüş tutuklandı.