BARAJ DOLULUK ORANI 9 EKİM 2025: İSKİ ile su seviyesi izleniyor! İstanbul’da barajlarda son durum nedir?

Giriş Tarihi: 9.10.2025 16:25

İstanbul bugün yağışlı bir havaya uyandı. Bu kapsamda İSKİ ile takip edilen baraj doluluk oranları dikkat çekiyor. 9 Ekim verilerine göre değerlendirilen su seviyesi yaz aylarında oldukça düşük seviyelere gerilemişti. Yağmurlu günlerin ardından sorgulamalar başladı. Peki; İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde kaç? İşte, güncel veriler:

Baraj doluluk oranları, şehirlerin kullanım ve içme suyunu sağlamakta önemli rol oynuyor. 9 Ekim itibarıyla Türkiye genelinde barajların doluluk oranı ile birlikte İstanbul'daki durum için de gözler İSKİ'ye yöneliyor. İstanbul'da barajlarda son durum:

İSTANBUL'DA BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul barajlarının doluluk oranları, şehir su ihtiyacını doğrudan etkiliyor. 9 Ekim 2025 verilerine göre 26,15 oranında olan İstanbul'daki barajların doluluğu İSKİ üzerinen öğreniliyor.
Verilere göre, Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos ve diğer barajların doluluk oranları şu şekilde:

Baraj Doluluk Oranı
Ömerli %16,05
Darlık %40,59
Elmalı %49,64
Terkos %32,35
Alibey %15,41
Büyükçekmece %31,02
Sazlıdere %29,22
Istrancalar %24,56
Kazandere %2,84
Pabuçdere %12,8

HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

