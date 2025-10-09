BARAJ DOLULUK ORANI 9 EKİM 2025: İSKİ ile su seviyesi izleniyor! İstanbul’da barajlarda son durum nedir?

Baraj doluluk oranları, şehirlerin kullanım ve içme suyunu sağlamakta önemli rol oynuyor. 9 Ekim itibarıyla Türkiye genelinde barajların doluluk oranı ile birlikte İstanbul'daki durum için de gözler İSKİ'ye yöneliyor. İstanbul'da barajlarda son durum:
İstanbul barajlarının doluluk oranları, şehir su ihtiyacını doğrudan etkiliyor. 9 Ekim 2025 verilerine göre 26,15 oranında olan İstanbul'daki barajların doluluğu İSKİ üzerinen öğreniliyor.
Verilere göre, Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos ve diğer barajların doluluk oranları şu şekilde:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.