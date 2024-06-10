Baraj gölünde boğuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Yeniceli mahallesinde meydana gelen olayda bir grup arkadaş piknik yapmak için Yukarı Afrin Barajına gitti. Grup bir süre sonra serinlemek amacıyla suya girdi. Suya girenlerden Cengiz Geçer (16) ile Muhammed K (15) çırpınmaya başladı. Durumu gören arkadaşları suya girerek Muhammed K.'yı kurtardı ancak Cengiz Gezer suda kayboldu. Gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Muhammed K. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi(ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Cengiz Gezer de bir süre sonra cansız olarak çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.