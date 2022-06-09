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Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:39 Son Güncelleme: 9.6.2022 10:55

Baraj gölünde kaybolan genç ölü bulundu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Baraj gölünde kaybolan genç ölü bulundu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde 10 gündür (31 Mayıs) kayıp olan Sinas Ş'nin cesedi bulundu.

Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarına katılan ekipler, sabah saatlerinde bölgeye gittiklerine Sinan Ş'nin (24) kıyıya vurduğunu fark etti.

Ekiplerce alınan cenaze, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sinan Ş'nin cenazesinin otopsinin ardından Çelebi ilçesinde ikindi vakti defnedileceği öğrenildi.

Tekneyle 31 Mayıs'ta Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne açılan 3 arkadaştan suya giren Sinan Ş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Sinan Ş'yi bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar, AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi ile çevre illerden ekipler katılmış, arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

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Baraj gölünde kaybolan genç ölü bulundu
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