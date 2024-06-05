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Giriş Tarihi: 5.6.2024 21:20 Son Güncelleme: 5.6.2024 21:28

Baraj gölüne atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli’nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribottan atlayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Bilal Aydın’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Baraj gölüne atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Elazığ- Pertek arası sefer yapan feribotlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Aydın isimli üniversite öğrencisi, Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölüne atladı. Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken feribot yetkilileri ve yolcuların kurtarma çabaları başarılı olmadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi. Ekiplerin çalışması bugün sabah saatlerinden itibaren başlarken, akşam saatlerinde gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'ın naaşı Pertek İlçe Hastanesi morguna götürülürken olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.

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Baraj gölüne atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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