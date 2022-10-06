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Giriş Tarihi: 6.10.2022 22:39

Baraj kıyısında insan kemikleri bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında, balık tutmak için bölgeye gelenler tarafından bir erkeğe ait kemikler bulundu

DHA
Baraj kıyısında insan kemikleri bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında meydana geldi. Bölgeye balık tutmak için gelen vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle suları çekilen baraj kıyısında insana ait kemik buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı ilk çalışmanın ardından insana ait kemikleri Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Hastanede yapılan çalışmanın ardından erkeğe ait olduğu belirlenen kemikler, kimliğinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Baraj kıyısında insan kemikleri bulundu
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