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Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:50

Baraj suyu çekildi 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

AA
Baraj suyu çekildi 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Kuraklık nedeniyle Atatürk Baraj suyunun çekilmesiyle 4 bin yıllık höyük, mimari yapı, çanak ve çömlekler görüldü.

Adıyaman Merkeze bağlı Ürgüç Mahallesi'nde vatandaşlar, baraj suyunun çekilmesiyle höyük yapısını görerek durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 20 metre suyun çekildiği alanda yaptıkları incelemede höyüğün 4 bin yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu tespit etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Atatürk Baraj sularının çekilmesi ve aşındırması sonucunda mimari yapı ve çanak, çömleklerin ortaya çıktığını söyledi.

Yaptıkları incelemede, höyüğün 4 bin yıllık olduğunu tespit ettiklerini anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sebahattin Ezer ile birlikte incelemede bulunduk. Bu höyükte baraj sularının çekilmesi ve aşındırması sonucunda mimari yapı ve çanak, çömlekler ortaya çıkmış. Burada yaptığımız inceleme sonucunda mimari yapı ve milattan önce 2 bin yılına ait çanak, çömlekler tespit ettik."

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Baraj suyu çekildi 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
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