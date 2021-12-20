Barajda bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Sabah saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bağlı Karakurt Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuştu.

Ekiplerin cesedi karaya çıkarmasının ardından incelemeler için ceset Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerde cesedin kimliği belirlendi.

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Barajda bulunan erkek cesedi 29 yaşındaki Mesut Durmuş'a ait olduğu belirlendi. Durmuş'un Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'na bir araç ile geldiği öğrenildi. Durmuş'un intihar ettiği üzerinde durulurken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yürekleri burktu.

29 yaşında genç adam son paylaşımında "Mezarlık başında ağlarken anlayacaksınız kaybetmenin ne demek olduğunu" sözlerini içeren bir fotoğraf paylaştığı görüldü.

Ayrıca, Durmuş'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak.