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Giriş Tarihi: 20.12.2021 12:23 Son Güncelleme: 20.12.2021 14:29

Barajda bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Barajda bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Barajında bulunan cesedin kimliği belli oldu. Maktulün sosyal medyasından yaptığı son paylaşımı yürekleri burktu.

Sabah saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bağlı Karakurt Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuştu.

Ekiplerin cesedi karaya çıkarmasının ardından incelemeler için ceset Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerde cesedin kimliği belirlendi.

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Barajda bulunan erkek cesedi 29 yaşındaki Mesut Durmuş'a ait olduğu belirlendi. Durmuş'un Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'na bir araç ile geldiği öğrenildi. Durmuş'un intihar ettiği üzerinde durulurken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yürekleri burktu.

29 yaşında genç adam son paylaşımında "Mezarlık başında ağlarken anlayacaksınız kaybetmenin ne demek olduğunu" sözlerini içeren bir fotoğraf paylaştığı görüldü.

Ayrıca, Durmuş'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak.

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Barajda bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
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