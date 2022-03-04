Barajlardan sevindiren haber! 4 büyük kentte geçen yıla göre...

Son yağışlarla 4 büyük kente içme suyu sağlayan barajlarda geçen yıla göre yüzde 10 oranında daha fazla su mevcudu oluştu. DSİ verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da şehirlere içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzleri güldürdü. Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan yağışlı hava barajları doldururken son yağışlarla barajlardaki su oranı 2021 yılına göre yüzde 36.8 oranında arttı. SABAH'ın ulaştığı DSİ verilerine göre 4 büyük ilimizdeki barajlardaki doluluk analizi şöyle gerçekleşti:

ANKARA: Ankara barajlarında şu an itibariyle doluluk oranı yüzde 14 civarında. (Geçen yıl yüzde 10,3) Ankara'ya içme suyu temin eden barajlarımızın depolama kapasitesi son derece büyük olduğundan Ankara'nın su yeterlilik durumunu yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirmek doğru olmayacaktır. Zira 1 milyar 400 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında şu an itibariyle 194 milyon metreküp su bulunmaktadır. Geçen yıl 144 milyon metreküp su vardı.

ANKARA İÇİN DEV PROJE

Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sisteminin inşası 2019 yılında tamamlanmış ve regülatör ile tünel birlikte işletmeye alınarak ASKİ'ye devredilmiştir. Ankara'nın 2050 yılı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede havzasındaki sular, Işıklı Regülatörü ve 31,6 km uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmaktadır. Söz konusu tesisle Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup, şu ana kadar bu projeden Ankara'ya 350 milyon metreküp su verilmiştir. Bunun ekonomik karşılığı ise 1,9 Milyar TL'dir. Ankara'nın 2021 yılı nüfusu 5 milyon 747 bin kişi olup, 2 milyon 550 bin kişi Gerede Sistemi ile temin edilen suyu kullanmaktadır. Bugüne kadar Ankara'ya sağlanan bu su, ülkemizde yaşanan kurak dönem ve pandemi şartları nedeniyle meydana gelebilecek içme suyu sıkıntısını önleyerek Gerede Projesi'nin önemi ve gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

İSTANBUL: İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların aktif doluluk oranı yüzde 84 seviyesinde. 2021 yılı aynı tarihte bu oran yüzde 56 idi. Barajlarda hâlihazırda 737 milyon metreküp kullanılabilir su mevcut. Geçen yıl 496 Milyon metreküp su vardı.

İZMİR: İzmir'e içme suyu sağlayan barajların aktif doluluk oranı yüzde 30. 2021 yılında aynı tarihte bu oran yüzde 28,2 seviyesinde idi. Barajlarda hâlihazırda yaklaşık 219 milyon metreküp kullanılabilir su var. Geçen yıl 208 Milyon metreküp su vardı.

BURSA: Bursa'ya içme suyu sağlayan barajların aktif doluluk oranı yüzde 35 seviyesinde. 2021 yılı aynı tarihte bu oran yüzde 31 seviyesinde idi. Barajlarda hâlihazırda 23 milyon metreküp kullanılabilir su bulunmaktadır. Geçen yıl 1 Milyon metreküp su vardı.

Böylece 4 büyükşehire ait içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 10 oranında daha fazla su mevcuttur.

MAKSATLARINA GÖRE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI:

İşletmede olan 267 adet sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranı 02.03.2022tarihi itibariyle % 28 seviyesindedir. Geçen yıl aynı tarihte bu oran % 37'idi.İşletmede olan 142 adet enerji maksatlı barajda aktif doluluk oranı 02.03.2022tarihi itibariyle % 27 seviyesindedir. Geçen yıl aynı tarihte bu oran % 37'idi.

İşletmede olan 103 adet içme suyu maksatlı barajda aktif doluluk oranı 02.03.2022 tarihi itibariyle % 38 seviyesindedir. Geçen yıl aynı tarihte bu oran % 42'idi.

İşletmede olan 389 adet (103 adet içme suyu, 267 adet sulama, 142 adet enerji maksatlı) depolama tesisinde (göller hariç) mevcut su miktarı 120 milyar m³'tür.

2022 su yılı başı itibariyle işletmede olan 389 büyük depolamalı barajın günlük izlemesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bugün itibariyle düzenlenmiş doğal göller hariç DSİ tarafından günlük izlemesi yapılan 389 adet depolamalı tesisimizde aktif doluluk oranı %28'dir. Mevcut durumda içme suyu barajlarında bulunan su yeterli seviyede olup, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı olacağı düşünülmemektedir.

Barajlarımızın işletme programları her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan Ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlanmakta ve gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre revize edilmektedir. Ülkemizde, depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık % 60 'ı kar erimesinden kaynaklanmakta olup, kar erimesine bağlı yüksek akımlar Mart-Haziran aralığında gerçekleşmektedir. Bu sebeple, mevcut kar yağışına bağlı olarak barajların gelecekteki doluluk oranlarını bugün itibariyle değerlendirmek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır.