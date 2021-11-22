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Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:16 Son Güncelleme: 22.11.2021 16:26

Barakada çıkan yangın 5 kangal köpeğini telef etti

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Barakada çıkan yangın 5 kangal köpeğini telef etti

Sivas'ta Yüceyurt mahallesinde bir barakada ısı ampülünün patlaması sonucu çıkan yangında 5 yavru kangal köpeği telef oldu.

Köpek kulübesi olarak kullanılan metruk bir barakada yangın meydana geldi.

Patlayan ısı ampulü yangına neden oldu, beş yavru kangal telef oldu | Video

Çevredeki mahalle sakinleri yangını fark ermesinin ardından itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ile söndürüldü.

Çıkan yangında kulübede bulunan beş kangal yavrusu yanarak telef olurken yavru köpeklerin annesi ise kaçarak kurtulmayı başardı.

Yangının ortamı ısıtmak için kullanılan ısı ampülünden çıktığı düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Barakada çıkan yangın 5 kangal köpeğini telef etti
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