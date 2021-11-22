Barakada çıkan yangın 5 kangal köpeğini telef etti

Köpek kulübesi olarak kullanılan metruk bir barakada yangın meydana geldi.
Patlayan ısı ampulü yangına neden oldu, beş yavru kangal telef oldu | Video
Çevredeki mahalle sakinleri yangını fark ermesinin ardından itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ile söndürüldü.
Çıkan yangında kulübede bulunan beş kangal yavrusu yanarak telef olurken yavru köpeklerin annesi ise kaçarak kurtulmayı başardı.
Yangının ortamı ısıtmak için kullanılan ısı ampülünden çıktığı düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.