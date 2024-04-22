Barakada çıkan yangında İhsan Sarıkaya ve 2 köpeği öldü

Önceki gece Manavgat-Akseki Karayolu üzerinde Taşkeşiği Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin alarma geçirdi.

YANMIŞ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekipler ormanlık alanda yanmakta olan ahşap barakayı söndürerek yangının çevreye yayılmasını önledi. Yanarak kullanılamaz hale gelen barakada yapılan incelemede kömürleşmiş bir insan cesedi bulundu. Barakada tek başına yaşayan İhsan Sarıkaya'ya ait olduğu değerlendirilen ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimliğinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlk belirlemeye göre cesedin İhsan Sarıkaya'ya ait olduğu öğrenildi.

İPE BAĞLI OLMALARI YÜREKLERİ BURKTU

Ekipler taraftan yangında barakanın önünde iple bağlı 2 köpek ile İhsan Sarıkaya'ya ait olduğu belirlenen motosiklet de yanmış olduğunu belirledi. İhsan Sarıkaya'nın küçük yaşta iş hayatına atılırken, genç yaşta Manavgat'ın en önemli otellerinden bir tanesinde aşçıbaşı olarak çalıştığı öğrenildi. Sarıkaya'nın ölü Manavgat ilçesinde turizm camiasında üzüntü yarattı.