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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Baran’a enkazlar arasında doğum günü kutlaması

Baran’a enkazlar arasında doğum günü kutlaması
Hayay'ın Antakya ilçesinde evleri depremde yıkılan Ateş ailesinin lise öğrencisi çocukları Baran Ateş'in 3 Mart olan 15'inci yaş günü, enkaz yığınına dönen sokakta kutlandı. Anne-babası, arkadaşları ve afetzede komşuları ile doğum gününü kutlayan Baran'a ağabeyi Sercan Ateş, fırından bulabildiği baklavanın üzerine mum dikerek sürpriz yaptı. Varil sobanın yanında doğum günü kutlanan Baran Ateş, "Umarım bu kötü zamanlardan en kısa zamanda kurtuluruz" dedi. Anne Hikmiye Ateş "Evimiz ikinci depremde tamamen gitti. Her şeyimiz gitti. Çadırda 2-3 aile beraber kalıyoruz. Hayat devam ediyor, her şeye rağmen yaşıyoruz, şükür Allah'a" diye konuştu. DHA

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Baran’a enkazlar arasında doğum günü kutlaması
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