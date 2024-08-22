Baran’ı öldüren sürücüden pişkin savunma: Soda boğazıma kaçtı, bilinç kaybı yaşadım

Adana'da 16 Ağustos saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Fırat Kadir Siyer'in aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bürgen, annesi Zozan Bürgen (41), akrabası Perihan Bürgen (38) ve komşusu Büşra Tan'a çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran, kurtarılamazken, yaralıların yakınları ve vatandaşlar taş ve sopalarla sürücüyü darp ederken, otomobile de zarar verdi. Baran Küçükoba mezarlığında toprağa verildi.

Kazada yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Fırat Kadir Siyer, taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Seyir'in ifadesinde, "Kız kardeşimle otomobille seyir halindeyken, durup ortak arkadaşımız olan S.N.'yi de araca aldık. Bir süre sonra direksiyon başında kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı, anlık bilinç kaybı yaşadım. Kazaya ait herhangi bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.