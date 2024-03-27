Barbaros ‘Cumhur İttifakı’ dedi

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında Barbaros Mahallesi'ndeydi. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan Çerçi, teravih namazını İmam-ı Azam Camii'nde kıldı. Çerçi'ye AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer eşlik etti. Namaz sonrası halk buluşmasının yapıldığı caddeye kortej eşliğinde giden Mehmet Çerçi ve beraberindekiler, vatandaşları selamladı. Vatandaşların yoğun tezahüratları ile karşılanan Cumhur İttifakı, alanı hınca hınç dolduran vatandaşların önüne çıktı. Buluşmada, Bülent Kovancıoğlu, İlkcan Durmaz, Salih Hızlı, Ayşe Nevin Sert, Murat Baybatur ve Mücahit Arınç vatandaşlara seslenerek Mehmet Çerçi ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları'na destek istedi. Konuşmaların ardından Eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte tezahürat ve sevgi gösterileri arasında sahneye çıkan Mehmet Çerçi, halkı selamladı.

BARBAROS, BARBAROS OLALI BÖYLE COŞKU GÖRMEDİ

Burada vatandaşlara seslenen Mehmet Çerçi kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti, "Barbaros, Barbaros olalı böyle coşku görmemiştir. Sizlere hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür" sözleriyle anlattı. Barbaros'a 10 yılda yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Çerçi, "Barbaros'ta 60 bin metrekare yol yaptık. 15 bin metrekare kaldırım yaptık. Aydınlatma çalışmaları yaptık. Çocuk kültür sanat merkezini biz açtık. Muhtarlık binasını biz yaptık. 5 parkımızı yeniden inşa ettik. Doğalgaz firmasıyla görüşerek mahallemize doğalgaz hattı gelmesini sağladık. Muhtarımızın da burada çok emeği var. TEDAŞ'la görüşerek elektrik tellerinin yer altına alınmasını sağladık. Bunların hepsinin takipçisi olduk. Elbette yetmez. Biz inançlı insanlarız. Gelecek nesillerimiz dinlerini öğrensinler diye Kur'an Kursu'nu Yunus Emre Camii'nin bahçesinde inşa ettik. İmamevini inşa ettik. Ali Ağa Camii'nin çevresini yeniledik. 2 halk ekmek büfesini mahallemize biz kurduk. İhtiyaç sahiplerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz, eşya kıyafet, yakacak yardımı yapıyoruz. Kurban bayramlarında onlarca ton eti ihtiyaç sahiplerimize dağıtıyoruz. Akla gelebilecek her türlü sosyal yardımı sağladık, sağlıyoruz" diye konuştu.

'SİZE GÖNÜL BORCUM VAR'

"Barbaros'a benim gönül borcum var" diyen Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Çerçi, önümüzdeki dönemde mahalleye yapacakları projeleri şu sözlerle aktardı: "Barbaros'a daha büyük projeleri de yapacağız. Yaparsa Yunusemre Belediyesi yapar. Bunu tek başıma yapmıyorum, donanımlı kadrolarımız var. Barbaros daha güzel günler, daha güzel hizmetler görecek. Sizlere vefa, gönül borcumuz var. Barbaros'un imar planları tamamlandı. Buralar çevre yoluna doğru genişleyecek. Yapılar yenilenecek. Barbaros bu makus talihi birkaç yıl içerisinde yenecek. Her şey değişecek, yenilenecek. Barbaros'a en güzel tesisi, düğün salonunu da biz yapacağız. Zaten en büyük ahdımız bu bizim. Gençlerimizi önemsiyoruz. Söz verdiğimiz halı sahayı da yapacağız. Yer sorunundan dolayı yapamamıştık. Onu da artık yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız. Yapamayacağımız sözü vermeyiz. Ayağımız yere sağlam basar."

'BİZİM MUHALEFET BİRAZ SAĞIR BİRAZ KÖR'

Konuşmasında muhalefete de göndermede bulunan Çerçi şunları söyledi: "Muhalefet, Mehmet Çerçi Yunusemre'ye ne yaptı diyor. Bizim şehrimize, mahallelerimize, Yuntdağı'na neler yaptığımızı tüm Türkiye duydu ama bizim sağır muhalefet duymadı. Bizim muhalefet biraz sağır, biraz kör. Onlar da bizim kardeşimiz. Biz onlar için de çalışıyoruz ama görmek istemiyorlar. Biz insanımızı seviyoruz. Vatandaşımıza hizmet borcumuz var. Onun için bize oy versin vermesin, herkesin belediye başkanlığını yaptık. Ayrım yapmadık, dışlamadık. Her mahallemize büyük projelerden hizmetlerimizi götürdük. Elbette eksiklerimiz, bazı noktalarda yapacaklarımız var. Onları da yine biz yaparız. Halkımız bize itimat ediyor."