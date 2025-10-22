Barbaros en iyi turizm köyü seçildi

İzmir'in Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Turizm'in "En İyi Turizm Köyü" programında 2025 yılı ödülünü kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla, Urla Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Barbaros Köyü Muhtarlığı ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bu başarı, İzmir adına büyük gurur kaynağı oldu.

ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Barbaros Köyü, sürdürülebilir turizm uygulamaları, çevreye duyarlılığı ve kültürel mirası koruma konusundaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Yerel üretimi desteklemesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi ve geleneksel yaşam biçimini turizme entegre etmesiyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da örnek gösterilen köyler arasında yer aldı. Oyuk Festivali, el yapımı ürün pazarı ve zeytinyağı üretimi gibi etkinlikler köyün turizm değerini artırıyor. 17 Ekim 2025'te Çin'in Zhejiang Eyaleti'nde düzenlenen törende ödül, Barbaros Köyü'ne takdim edildi. İzmir böylece bu prestijli unvanı üçüncü kez kazanmış oldu.