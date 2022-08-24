Haberler Yaşam Haberleri Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 24.8.2022 18:36 Son Güncelleme: 24.8.2022 18:36

Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Barcelona Manchester City maçı ile İspanya’nın en büyük takımlarından Barcelona, ALS hastalığına farkındalık amacıyla dostluk maçında karşı karşıya geliyor. İzleyiciler de Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Dünya genelinde milyonlarca futbolsever, bu büyük karşılaşmayı merakla bekliyor. Barcelona Manchester City maçı ne zaman sorusu sıklıkla sorulmakta. Peki, Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda? İşte Barcelona Manchester City maçı canlı izle ekranı

Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ALS hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla Barcelona Manchester City maçı düzenlenecek. Dostluk maçında dünyanın en büyük takımlarından ikisi karşı karşıya gelecek. Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda sorusu bu sebeple sıklıkla soruluyor. Barcelona Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta sorusu, kaliteli futbol izlemek isteyenlerin sürekli cevap aradığı bir soru. Peki, Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

BARCELONA MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki büyük ekibin karşılaşması 24 Ağustos 2022 (bu akşam) saat 22.30'da oynanacak.

BARCELONA MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayımlanacak.

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Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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