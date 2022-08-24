ALS hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla Barcelona Manchester City maçı düzenlenecek. Dostluk maçında dünyanın en büyük takımlarından ikisi karşı karşıya gelecek. Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda sorusu bu sebeple sıklıkla soruluyor. Barcelona Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta sorusu, kaliteli futbol izlemek isteyenlerin sürekli cevap aradığı bir soru. Peki, Barcelona Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!