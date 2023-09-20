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Giriş Tarihi: 20.9.2023 11:56 Son Güncelleme: 20.9.2023 12:00

Barda çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki barda yangın çıktı. İşletme sahibi Mustafa Mendeş ağır yaralanırken, 56 yaşındaki çalışan Mehmet Naci Sözüner hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Barda çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksi Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'ta bulunan barda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı.

İşletme sahibi Mustafa Mendeş ile çalışanı Mehmet Naci Sözüner (56), yangına müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, içerideki Mendeş ve Sözüner'i çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alıp söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, dumandan etkilendiği öğrenilen Sözüner'in öldüğü tespit edildi.

Vücudunda yanıklar olan Mustafa Mendeş ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mendeş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mehmet Naci Sözüner'in cenazesinin, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılacağı bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Barda çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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