Barda taşkınlık kavgası

İstanbul Göktürk'te bulunan bir bara önceki gece eğlenmeye giden arkadaş grubu alkolün de etkisiyle taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine bodyguard'lar problem çıkaran grubu dışarı çıkarmak istedi. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tekme, yumruk, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Kavga ardından caddeye de taşınca polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları dağıttı. Şahısların birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.