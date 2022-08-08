Bardaklı saldırıya uğramıştı: Bir kişi tutuklandı!

Bağcılar'da tekstil baskısı yapan bir firmada çalışmaya başlayan Selçuk Şimşek, sigortasının yapılmasını istedi. Üç ay boyunca Şimşek, yönetime sigortasının yapılması için talebini iletti. Sigortasının yapılmadığını fark eden Şimşek, önce işten ayrıldı ardından içerde kalan parasını almak istedi. Daha sonra iddiaya göre Şimşek, ofiste patron ve muhasebecinin saldırısına uğradı.Saldırı sonucu gözünde görme kaybı olan genç, savcılığa ve SGK'ya suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
"KENDİMİ SAVUNMA AMACIYLA HAREKET ETTİM"
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğ'ne sevk edilen müşteki-şüpheli Ahmet A. Savunmasında" Ben iş yerinde çalışırken cumartesi günü müşteki sabah direk muhasebe bölümüne geldi. Burada bana küfürler ve hakaretlerde bulundu, önce fikret beyin odasına girdi daha sonra benim odama geldi küfür ve hakaretlerde bulundu.
Elini masaya koydu bana doğru gelmeye çalıştığını gördüm o anda korktum elimde su bardağı vardı bende su bardağını kendisine doğru fırlattım kastı yapılmış bir eylemin olmamıştır. Kendisinin üzerime doğru geldiğini görünce korkarak kendimi savunma amacıyla hareket ettim. Suç işleme kastım yoktur. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.