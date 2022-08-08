Bardaklı saldırıya uğramıştı: Bir kişi tutuklandı!

Bağcılar'da tekstil baskısı yapan bir firmada çalışmaya başlayan Selçuk Şimşek, sigortasının yapılmasını istedi. Üç ay boyunca Şimşek, yönetime sigortasının yapılması için talebini iletti. Sigortasının yapılmadığını fark eden Şimşek, önce işten ayrıldı ardından içerde kalan parasını almak istedi. Daha sonra iddiaya göre Şimşek, ofiste patron ve muhasebecinin saldırısına uğradı.Saldırı sonucu gözünde görme kaybı olan genç, savcılığa ve SGK'ya suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.