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Giriş Tarihi: 8.3.2022

Baretimi takarım en iyisini yaparım

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Baretimi takarım en iyisini yaparım

İş hayatından toplum içindeki yaşantıya kadar kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor. İnşaat sektörü de bunlardan biri. Işıltılı plazaların konforlu ortamı yerine şantiyelerde görev almayı tercih eden kadın mühendisler, erkeklere bu alanda taş çıkartıyor. Erkeklerin çalışma alanı olarak görülen şantiyelerde, artık kadınlar da "buradayım" diyor. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kübra Tatlı (23) ve Meltem Ayer (23) lisans eğitiminin ardından İzmir'de TOKİ şantiyesinde mesleğini özveriyle sürdürüyor. İnşaat mühendisi olarak çalışmaya başlayan iki genç mühendis, akademik eğitimini sahaya başarıyla aktarıyor.

İnşaat mühendisi Kübra Tatlı, mesleğine aşık bir kadın. Şantiyede çalışmasının çocukluk hayali olduğunu söyleyen Tatlı, "Günümüz şartlarında sektörün ve piyasanın sıkıntılarını az çok biliyordum. Ancak her işin üstesinden geleceğimi bildiğim için cesaretle işe atıldım." ifadesini kullanıyor. "Kendine güvenen ve inanan tüm kadınların her sektörde yer alması gurur verici. Kadınların üstesinden gelemeyeceği bir iş yok." diyor ve ekliyor: "Bir kadın olarak şantiyede yaşadığım zorluk yok dersem aslında yalan olur ancak mesleğime aşık ve işkolik bir insan olduğum için zorlukların çoğu bazen tatlı bile gelebiliyor." Kadınların her sektörde kendini ispatladığını hatırlatan Tatlı, "Ekmeğini taştan çıkaran tüm emekçi kadınlarımıza selam olsun" diye dayanışma mesajı veriyor.

HER MESLEĞİN ZORLUĞU VARDIR

Meltem Ayer, 5 aydır şantiyede çalıştığını belirterek, "Her mesleğin kendine göre zorlukları olduğunu düşünüyorum. Bu mesleği de severek ve isteyerek yaptığım için ufak tefek zorlukları göz ardı ediyorum. Bu konu da hiçbir tereddüt yaşamadım." diyor. "Toz, toprak arasında çalışmak zor mu?" sorusunu sorduğumuzda "Zorlukları oluyor ama günün sonunda o başarmışlık hissi her şeye bedel." yanıtını veriyor.

KADININ OLDUĞU HER YERDE DÜZEN OLUR

Kadınların her alana olduğu gibi inşaat sahasına da girebileceğini dile getiren Ayer, şu ifadeleri kullanıyor: "Şantiyelerde de kadın mühendisler olmalı bence. Çünkü kadının olduğu her yerde düzen ve saygının olduğuna inanıyorum. Bir mesleği erkek yapabiliyorsa kadın da yapar. Kadın yapabiliyorsa erkek de yapar. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur."

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Baretimi takarım en iyisini yaparım
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