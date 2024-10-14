Barınağa saldırıp zabıtayı bıçakladılar

Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı'nda bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının barındığı yerde kedilerin öldüğünü iddia eden bir grup, önceki akşam barınağı basmak istedi. Gruba engel olmak isteyen bir zabıta görevlisi müdahale sırasında başından ve kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı görevli hastaneye kaldırıldı.Ümraniye Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, "Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevimiz, haftanın 6 günü belirli saatlerde vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır ve bu zaman dilimlerinde sahiplendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Merkezimize gelen bir grup, sokaktan yaralı halde toplanıp tedavi altına alınan hayvanlarımızı algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada paylaşımıştır. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Merkezimize izinsiz giriş yapan ve zabıta memurunu yaralayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır" denildi.