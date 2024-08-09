Barınağın yakınlarında ölü bulunan hayvanlara ilişkin soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü E.Ç, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yapıldığını belirtti. Gündeme yansıtılan "hayvan katliamı" söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade eden E.Ç., "Hayvanlar, farklı zamanlarda getirilmiştir. Sadece köpek değil kedi ve küçükbaş hayvan ölüsü de var. Ölü hayvanların alındığına dair fotoğraflar elimizde var delil olarak dosyaya sunmak istiyorum" dedi. Bahsi geçen hayvanların sahipsiz olduğunu ve yapılan bütün işlemlerin yerel yönetimin sorumluluğunda olduğunu kaydeden E.Ç geçici bakımevindeki işlemlerin de yasalara uygun olduğu beyanında bulundu. Belediyenin her türlü hayvan ölüsü ve atığını şikayet üzerine alarak usulüne uygun şekilde kaldırıldığını kaydetti. Soruşturma kapsamında ifade alma ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ALANIN HAYVAN MEZARLIĞI OLDUĞU AÇIKLANDI

Altındağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, haberde bahsedilen alanın belediyeye ait 5 bin metrekare büyüklüğündeki, 150 kapasiteli geçici bakımevinin yakınındaki "hayvan mezarlığı" olduğu belirtildi. Altındağ Belediyesi açıklamada "Bu mezarlık, gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerimizde doğal ölümü gerçekleşen veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alandır. Altındağ Belediyesi, diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 yaşamını yitiren hayvanları toplamaktadır ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir" ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada "hayvanların parçalanarak öldürüldüğü" şeklinde yansıyan habere ilişkin, "Bölgemizde parçalanmış bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce yerinden alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibarettir. Söz konusu köpeğin sokaktan alınırken çekilmiş fotoğrafları savcılığa sunulmuştur" denildi.

'HAYVAN YAŞAM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ PROJESİ OLAN BİR BELEDİYENİN KATLİAM YAPMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

Altındağ Belediyesi, gündemde "katliam" şeklinde öne sürülen haberlerin tamamen asılsız olduğunun altını çizerek, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin, seçim beyannamesinde de yer alan, Ankara'nın en büyük ve en modern Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı için göreve geldiği gün talimat verdiği ve barınak projesinin tamamlandığı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, çok yakında yapımına başlanacak olan Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan rehabilitasyon tesisinin projesini hayata geçirme isteği olan bir belediyenin katliam yapmasının düşünülemeyeceği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Bin hayvan kapasiteli Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin içinde açık ve kapalı padoklar, lohusa barınakları, köpek gezinme ve egzersiz alanları, hayvan hastanesi ve hayvan oteli yer almaktadır. Bu alan köpek eğitim kampüsü olarak da hizmet verecektir."