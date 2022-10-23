Barınakta 300 sokak hayvanına bakıyorlar

Bursa'nın Gölyazı İlçesinde bir grup gönüllü vatandaş sokak hayvanları için bir araya geldi. Toplam 16 kişiden oluşan hayvanseverler, kışın sahipsiz hayvanların başıboş gezmesini engellemek aynı zamanda sağlıklı beslenmelerini sağlamak maksadıyla 300 hayvan için barınak kurdu. Bulundukları Gölyazı Mahallesindeki neredeyse bütün sokak köpeklerinin bakımını üstlenen gönüllüler farklı bölgelerden gelen köpeklerle birlikte toplamda 800 hayvana bakmayı hedefliyor.16 yıldır sokak hayvanları için gönüllü çalışan Timur Yılmaz, "Bulunduğumuz noktada yaklaşık 300'ün üzerinde hayvan var. Farklı 9 noktada 800 üzerinde sokak hayvanına bakıyoruz. Burada biz gönüllüler olarak elimizden geldiğince bu hayvanlara sahip çıkmak istiyoruz. 16 yıldır bu işi yapıyorum. Onların yalnız ve başıboş kalmasına izin veremeyiz. Umarım bir gün hak ettikleri hayatı sürdürürler" dedi.