Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın skandal gösterisine tepkiler çığ gibi: Mizah kılıfıyla sinsi sabotajın arkasında ne yatıyor?

KİRLİ PROVOKASYONUN ARKASINDA NE YATIYOR? MİZAH KILIFIYLA SİNSİ 'SABOTAJ'

'MİZAH ADI ALTINDA YAPILAN BU SEVİYESİZLİK KABUL EDİLEMEZ'

Prof. Dr. Zakir Avşar: Bu bir latife, şaka, mizah değil. Bunlar tamamiyle nefret suçu içeren cümlelerden oluşan bir gösteridir. En üzücü olanı bir üniversite çatısı altında gerçekleşmiş olması. Birliğin, beraberliğin olduğu bir süreç içerisinde tam bir 'suikast' gibi bu gösteriye başvurulmuş olması. Nereden baksanız yanlış, seçimle gelmiş bir diktatör olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere giriyor... Kılıçdaroğlu'na karşı kazandı Cumhurbaşkanı. Yani Tunceli'den bir adayın yarışabildiği iklimde; kazanmış olan bir Cumhurbaşkanına karşı Tunceli'de pespaye bir oyun sergilemek suretiyle tahriğe giriyorsunuz. Mizah ile bağdaşmaz, burada herhangi bir zeka yok. İnsanları güldürecek bir şey yok. Yankı odası refleksi içerisinde hareket eden insanlara yönelik bir cümleler yığını var. Burada neden rektör böyle bir şeye izin verdi? Onu çok anlamlı bulamıyorum, üzüntü verici buluyorum. Mizah altında yapılan bu seviyesizlik kabul edilebilir bir şey değil. Şöhret olmak isteyenler böyle yapıyor.

'AMAÇLARI TOPLUMDA KAMPLAŞMA YARATMAK'

Gazeteci Murat Özer: Hiciv sanatı edebiyatımızda çok kıymetli yeri olan bir husustur. Çok önemli edebiyatçılarımız vardır. Fakat söz konusu iki şahıs sanatkar değiller, bir tanesi milletvekilliği yaptı. Tunceli'nin özellikle seçilmesi iç çatışmayı körüklemek için yapıldığı çok açıktır. Her ikisinin ortak bir özelliği vardır: İkisi de Suriyeli mülteci düşmanıdır ve mezhepçidir. İkisi de Alevilik mezhebini kullanarak, Sünniler ile Aleviler arasında Türkiye'de tıpkı Suriye'de olduğu gibi bir iç çatışmanın çıkmasını ve Türkiye'nin Suriye gibi bir vaziyete dönmesi için gayret etmektedir. Tunceli'de bu işi yaparak daha da fazla tahrik etmek isteyen kişiler... Bunların borusu artık ötmüyor. Yenildiler, Suriye'de de mezhepçiler, insanlık düşmanları yenildi. Bunların çağdışı zihniyetleri yok oldu. O yüzden saldırmaya devam ediyorlar. Bunları dikkate almamak gerekiyor. Bunların hedefi toplumda kamplaşma yaratmak ve insanları birbirine düşürmektir.