Barış Boyun çetesine operasyon: Eşi Ece Boyun’un da aralarında olduğu 157 şüpheli adliyeye sevk edildi!

14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu şüpheliler, 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinden sağlık kontrolleri sonrası Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Firari Berat Can Gökdemir'in elebaşı olduğu "Daltonlar" suç örgütü başta olmak üzere 100 motosikletli silahlı ve el bombalı saldırıya karıştıkları vurgulanan iki çetenin üyelerinin yakalandığı operasyonda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, beş pompalı tüfek, üç uzun namlulu tüfek, iki el bombası, dokuz çelik yelek, bir miktar uyuşturucu madde, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirilmişti. İki husumetli çetenin üyelerinin "Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Yağma, Yağma Amacıyla Tehdit, Yasa Dışı Silah Ticareti, Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarına karıştıkları ifade edilmişti.