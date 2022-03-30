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Giriş Tarihi: 30.3.2022 10:49 Son Güncelleme: 30.3.2022 10:57

Barış buluşması cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Barış buluşması cinayetle bitti

Üsküdar'da bir süredir küs olan iki arkadaş arasında tam barıştıkları sırada çıkan tartışma cinayetle bitti. 47 yaşındaki Tuncay Demirli eski arkadaşı Ercan Akdağ'ı bıçaklayarak öldürdü. Akdağ olay yerinde hayatını kaybederken Demirli kısa süre sonra gözaltına alındı.

Üsküdar'da ikamet eden iki arkadaş Tuncay Demirli ve Ercan Akdağ (44) bundan 4 yıl kadar önce aralarında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle tartıştılar ve konuşmamaya başladılar.

İki iyi arkdaşın küs olması diğer arkadaşlarını da üzüyordu. İddiaya göre onları defalarca bir araya getirip barıştırmak istediler.

İkilinin bir arkadaşı yine iddiaya göre onları barıştırmak için geçen hafta Perşembe günü mahallede bir kafede bir araya getirdi. Bir süre konuştuktan sonra el sıkışıp barıştılar.

ESKİ DEFTERLER AÇILINCA ORTAM GERİLDİ

İki arkadaş oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada konu yine eski defterlere gelince ortam biranda gerildi. Tekrar tartışmaya başladılar.

Tuncay Demirli eline aldığı bıçakla arkadaşı Ercak Akdağ'ı bıçakladı. 5 yerinden bıçaklanan Akdağ hayatını kaybetti.

Şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANDI

Yapılan ihbar üzerine polis olay yerine geldi. Akdağ'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Demirli de bir süre sonra polis merkezine giderek olayda kullandığı bıçakla birlikte teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Tuncay Demirli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Barış buluşması cinayetle bitti
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