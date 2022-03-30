Barış buluşması cinayetle bitti

Üsküdar'da ikamet eden iki arkadaş Tuncay Demirli ve Ercan Akdağ (44) bundan 4 yıl kadar önce aralarında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle tartıştılar ve konuşmamaya başladılar.
İki iyi arkdaşın küs olması diğer arkadaşlarını da üzüyordu. İddiaya göre onları defalarca bir araya getirip barıştırmak istediler.
ESKİ DEFTERLER AÇILINCA ORTAM GERİLDİ
İki arkadaş oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada konu yine eski defterlere gelince ortam biranda gerildi. Tekrar tartışmaya başladılar.
Tuncay Demirli eline aldığı bıçakla arkadaşı Ercak Akdağ'ı bıçakladı. 5 yerinden bıçaklanan Akdağ hayatını kaybetti.
Şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
TUTUKLANDI
Yapılan ihbar üzerine polis olay yerine geldi. Akdağ'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Demirli de bir süre sonra polis merkezine giderek olayda kullandığı bıçakla birlikte teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Tuncay Demirli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.