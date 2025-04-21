Barış Ekmeği Festivali renkli başladı! 8 ülkeden gelen çocuklar Türk öğrencilerle dünyaya barış mesajı verdi

Bu yıl 15'inci kez dünya çocuklarını Esenler'de buluşturan Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, barışın ve kardeşliğin simgesi olmaya devam ediyor. "Gönül Coğrafyamız" temasıyla kapılarını açan festival çerçevesinde Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Gazze'den gelen 110 çocuk, Türk öğrencilerle bir araya gelerek barış ve dostluk mesajları verdi.

FARKLI COĞRAFYANIN ÇOCUKLARI EĞLENİP KAYNAŞTI

Festivalin ilk günü, çocuklar için eğlenceli anlarla geçti. İstanbul'un en büyük eğlence merkezlerinden birinde keyifli bir gün geçiren çocuklar, adrenalin dolu oyuncaklarla doyasıya eğlendi. Kültürel buluşmaların yanı sıra, farklı coğrafyalardan gelen çocuklar kaynaşma fırsatı buldu.

TEVFİK GÖKSU İLE "BARIŞ DUVARI"NI BOYADILAR

Festivalin ikinci günü ise duygu dolu ve anlamlı anlara sahne oldu. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, çocuklarla birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde "Barış Duvarı"nı boyadı. Üzerinde "Filistin Barış Kuşu" görselinin yer aldığı duvar, çocukların elleriyle boyamasıyla barışın ve özgürlüğün simgesi haline getirildi. Başkan Göksu, çocuklarla birlikte barış kuşunu "özgürlük renkleriyle" gökyüzüne uğurladı. Etkinlikte ayrıca 9 yaşındaki Filistinli Omneya'nın da doğum günü kutlandı. Omneya, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Omneya, yeni yaşındaki en büyük dileğinin ise ülkesindeki soykırımın bir an evvel son bulması olarak açıkladı.

GÖKSU, ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR BAYRAM YAŞATACAĞIZ"

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Göksu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımıza güzel bir bayram yaşatacağız. 23 Nisan, bizler ve çocuklarımız için anlamlı bir tarihtir. Dünyada yalnızca çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Biz de Esenler Belediyesi olarak, çeşitli ülkelerden çocuklarımızı buraya davet ederek onlara güzel bir bayram yaşatmayı arzuluyoruz. Çocukların dudaklarından dökülen her bir cümle bizim için çok kıymetlidir. 15 yıldır pişirdiğimiz barış ekmeğini bu yıl da pişiriyoruz. Artık çocukların üzerine bombalar yağmasın, hiçbir çocuk yetim kalmasın. Dünya, özgür ve barış dolu bir yer olsun. Bugün de insanlığın ve Filistin'in özgürlüğü için Barış Duvarı'nı boyadık" 5 gün sürecek festival boyunca çocuklar, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek hem Türkiye'yi yakından tanıma hem de uluslararası dostluk köprüleri kurma imkanı bulacak.