Barış için toplandılar silahla çatıştılar: 1’i ağır, 4 yaralı

Olay, Diyarbakır
merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi Aliemri 3. Sokak kesişiminde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için kıraathanede buluştu. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında grup içerisinde bulunan bazı kişilerin bellerinden çıkardıkları tabancayla birbirlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.