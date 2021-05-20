Barış Karagöz Hollywood yolunda

Kısa süre önce teklif alan Barış Karagöz; "Yaptığım sanatın bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştim. Sonuçta birçok arkadaşımız, meslektaşımız var. Şaşkınlığımı gizleyemem çok güzel bir mutluluk yaşıyorum.

Çocukluk hayalimin yıllar sonra teklif olarak gelmesi gurur vericiydi. Pandemi sürecinin rahatlamasını ve normalleşme sürecini bekliyorum. Normalleşme süreci sonrası Hollywood için bir ziyaretim olacak.Hayalim ise Nicole Kidman ve Sharon Stone ile çalışmak" dedi.



Başarılı Saç Tasarım Sanatçısı Barış Karagöz; "2021 saç trendlerinde ıslak görünümlü ve parlak saçlar yeniden gündemde yerini alırken omuzlara uzanan saçların yerini ise küt ve dağınık saçlar alacak" dedi. Başarısının sırrının tamamen işini aşkla yapmak, kişinin saçını değil, saçın kişisine ruh katmak olduğunu söyleyen Karagöz randevulara yetişemiyor.